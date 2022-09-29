Adıyaman'da yüksek gelirime kapılan genç öldü

Alınan bilgiye göre olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatı katında ceviz toplayan Mustafa Kaya'nın elindeki demir sopanın yüksek gelirim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel bir hastaneye götürüldü. Acil servisste tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.