Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi’nde iki grup arasında yol verme yüzünden tartışması çıktı. Çıkan tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönüşmesi sonucu, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yaşanan kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: PHA
Adıyaman’da yol verme kavgası: 2 gözaltı
Adıyaman’da iki grup arasında yol verme sebebiyle yaşanan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
21 Eylül 2021 Salı 11:18
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