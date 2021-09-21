Adıyaman’da yol verme kavgası: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi’nde iki grup arasında yol verme yüzünden tartışması çıktı. Çıkan tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönüşmesi sonucu, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yaşanan kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.