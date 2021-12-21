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Adıyaman'da yaşlı adam villasında ölü bulundu - Videolu Haber

Adıyaman'da, 3 çocuk babası Naim Yaldız, (62) kaldığı villada ölü olarak bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 14:28
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Adıyaman'da yaşlı adam villasında ölü bulundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Yakınlarından ayrı tek yaşayan Naim Yaldız'dan haber alamayan yakınları oturduğu villaya gelerek, kapıyı çaldı. Yakınları cevap alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemenin ardından sağlık ve itfaiye erlerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yerde Yaldız'ın hareketsiz yattığını görünce hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan incelemenin ardından Yaldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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