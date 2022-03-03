Adıyaman’da yağış nedeniyle köprüde çökme meydana geldi

Merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi’nde dün başlayan yağış nedeniyle çöme meydana geldi. Köyler arasında birinci köprünün olduğu ve ulaşımın bu köprüden sağlandığı yoğun yağış nedeniyle çöme meydana geldi. Şiddetli yağış ve suyun debisinin artmasıyla dereler taştı, taşan dereler tarım arazilerine zarar verirken ara ara heyelanlar meydana geldi. Çökme tehlikesi bulunan köprü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın,“Burası beldemizin tek girişi yolu tek köprü burası dün aşırı yağış ve sel olmasında dolayı köprümüzün tek bir tarafı tamamen çökmüş durumda beldemize giriş çıkış yapamıyoruz. Mağdur durumdayız gerekli yerlere müracaat bulunduk. İnşallah en kısa zaman içerisinde beldemize girişi ve çıkışlarımızı yapacağız”dedi.