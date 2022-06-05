Adıyaman’da uyuşturucuya 8 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkartıldığı mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan; Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.