Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 gram eroin ele geçirilirken A.T. , M.E., M.E., A.T., K. B., M.D. ve M. K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., K. B., M.D. ve M. K., mahkemece tutuklanırken, A.T., şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.