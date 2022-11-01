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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinden 4'ü mahkemece tutuklandı.

01 Kasım 2022 Salı 15:13
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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda  8 gram  eroin ele geçirilirken A.T. , M.E., M.E., A.T., K. B., M.D. ve M. K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., K. B., M.D. ve M. K., mahkemece tutuklanırken, A.T., şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: PHA
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