Adıyaman’da uyuşturucuya 4 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonda 6 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis B.B, C.T,S.E, M.H.T gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.