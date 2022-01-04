Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşurcu satıcıları ve kullananlara yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında yapılan çalışmalarda 9.580,91 gram Esrar, 1.513,74 gram Metamfetamin, 317,73 gram Eroin, 342 sentetik ecza hap, 22 Ecstasy, 12 Tabanca, 59 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 246 şüpheliden 34 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman’da uyuşturucuya 34 tutuklama
Adıyaman’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında uyuşturucu satıcı ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 246 şüpheliden 34 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
04 Ocak 2022 Salı 14:43
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