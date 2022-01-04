Adıyaman’da uyuşturucuya 34 tutuklama

Adıyaman’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında uyuşturucu satıcı ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 246 şüpheliden 34 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.