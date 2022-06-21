Adıyaman’da uyuşturucuya 3 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürüttüğü operasyonlarda 18 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada 105,1 gram metamfetamin, 1,25 gram eroin, 11,51 esrar, 1 sentetik ecza hap ve 1 tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara polis el koyarken 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.