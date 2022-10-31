Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan Akpınar karakolu mevkiinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan Narkotik Tespit Köpeği Leydi oto teyp kısmına gizlenmiş 40 uyuşturucu hap buldu. Malzemelere ekipler tarafından el konulurken araçta bulunan H.İ.G, C.G, ve R.G gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.