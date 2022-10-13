Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre gece bekçileri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 şüpheli dur ihtarında bulundu. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheliler ve bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan G.Ç ve M.İ.Ç'nin üst aramasında 79.48 gram Metamfetamin, 13.86 gram esrar maddesi ve 1 bıçak ele geçirildi. Malzemelere ekipler tarafından el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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