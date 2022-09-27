Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından 01 AHY 459 plakalı otomobil durduruldu. Hassas burunlu uyuşturucu köpeğinde katıldığı otomobildeki aramada 96.60 gram Metanfetamin, 5.96 gram Bonzai 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve tabanca muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan M.E.D, A.K ve M.N.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden M.E.D ve M.N.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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