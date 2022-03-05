Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep’ten uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri uygulama noktasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 101 gram eroin, 2.40 gram bonzai ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken E.Ç ve C.A gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.