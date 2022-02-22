Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 farklı suç kaydı buluna M.Ö.Ç'nin adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 5 paket halinde 42.70 gram eroin maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan M.Ö.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.Ö.Ç'nin sorgulamasında E.B'de ismini vermesi üzerine adresinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ö.Ç. ve E.B., sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.