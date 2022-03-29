Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda A.Y. ve M.A, üst aramalarında 4 paket halinde 9.27 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu aparatı ve bin 750 TL para ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

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