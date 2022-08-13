Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6,59 gram kubar esrar 53,67 gram kurutulmuş hint keneviri, 94,20 gr kurutulmaya bırakılmış yaprak şeklinde hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken Z.B ve N.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.