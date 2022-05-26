Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından kent merkezinde durumundan şüphelendiği 2 Suriye uyruklunun üst aramasını yaptı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da uyuşturucuya: 2 gözaltı
Adıyaman'da, yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan üzerinde çıkan uyuşturucu hap çıkan 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
26 Mayıs 2022 Perşembe 14:17
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