Adıyaman’da uyuşturucuya 11 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik Adıyaman ve ilçelerde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 606,43 gram Metamfetamin, 26,18 gram eroin, 12,68 gram sentetik kannabinoid madde, 3 ecstasy hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: PHA