Adıyaman'da uyuşturucuya 10 yıl hapis cezası

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.G'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen C.G., çıkartıldığı mahkemece 10 yıl hapis cezası ile 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.