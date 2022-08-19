Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından plakaları açıklanmayan 5 otomobilde yapılan operasyonda 31.34 gram Metamfetamin, 49,5 gram eroin,4.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, M.S, Ö.Y, E.G.D, Y.T., H.H.Y, M.Y., P.G, K.B., M.E, M.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 5 sürücünün ehliyetine el konulurken 46 bin TL ceza uygulandı.Kaynak: PHA
Adıyaman’da uyuşturucuya 10 gözaltı
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafında uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
19 Ağustos 2022 Cuma 18:00
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