Adıyaman'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yapılan çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamacayla yakalandı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 paket halinde 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan N.Ö. ve İ.M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaların tamamlanan 2 şüpheliden İ.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.