Adıyaman’da uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerinde kent merkezinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından M.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.