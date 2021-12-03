Adıyaman’da uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde getirdiği ve kaldığı ikamette uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen G.H'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 gram metamfetamin maddesi, 150 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen kağıt para, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ile paralara el konulurken şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.