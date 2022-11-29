Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

Kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hap muhafaza altına alınırken şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.