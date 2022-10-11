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Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alındı.

11 Ekim 2022 Salı 10:45
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Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

Kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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