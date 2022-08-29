Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede bulunan Ş.B'nin adresinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 58 kök kenevir bitkisi, 525 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir, 35 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 137 gram kenevir tohumu, 2 Lyrıca sentetik hap, 1 esrar öğütme aparatı, 9 eski dönemlere ait sikke, 3 adet eski dönemine ait testi, 2 eski dönemlere ait hançer, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafında el konulurken gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.