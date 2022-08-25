Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şüphelinin üst aramasında 3,6 gram eroin ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken şüpheli gözaltına alındı.