Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şüphelinin üst aramasında 3,6 gram eroin ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken şüpheli gözaltına alındı.Kaynak: PHA
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından üzerinde 3,6 gram eroin çıkan şüpheli gözaltına alındı.
25 Ağustos 2022 Perşembe 01:13
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