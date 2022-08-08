Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan arama yaptı. Polis tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirdi. Uyuşturucuya polis ekipleri tarafından el konulurken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:03
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