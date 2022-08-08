Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan arama yaptı. Polis tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirdi. Uyuşturucuya polis ekipleri tarafından el konulurken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.