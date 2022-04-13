Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 0.45 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroine muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan H.Ü., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.