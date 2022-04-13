İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 0.45 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroine muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan H.Ü., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu çıkarken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
13 Nisan 2022 Çarşamba 13:30
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