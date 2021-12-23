Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 20 gram Kubar esrar, 4 aparat, 25 tabanca mermisi ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan M.D., sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
23 Aralık 2021 Perşembe 13:56
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.