Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 20 gram Kubar esrar, 4 aparat, 25 tabanca mermisi ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan M.D., sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.