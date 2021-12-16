Adıyaman’da uyuşturucuya: 1 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince H.D. (33) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine hazırlık yapıldı. Yeni Mahalle ile merkeze bağlı Göztepe köyünde bulunan adreslerinde uyuşturucu madde satışı ve adrese gelen şahıslara uyuşturucu kullandırdığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda F.D'nin (30) üst araması 1 uyuşturucu kullanma aparatı çıkarken, baskın yapılacağını fark eden H.D.., uyuşturucu maddeleri ile uyuşturucu madde kullanma aparatlarını yanan kömür sobasının içerisine attı. Jandarma tarafından yapılan incelemede kömür sobası içerisinde çok sayıda cam uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Savcılık talimatıyla F.D., serbest bırakılırken, H.D. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA