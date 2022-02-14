Adıyaman'da uyuşturucudan 14 günde 87 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne polisler tarafından 14 günde 72 farklı adrese operasyon düzenlendi. Polis tarafından 72 farklı operasyonda 611,10 gram esrar maddesi, 168,64 gram metamfetamin maddesi, 60,53 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy maddesi, 1 adet sentetik ecza hapı ve 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelere el konulurken 87 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 87 şüphelinden Y.K., H.D. ve H.İ., "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.