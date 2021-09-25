Adıyaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan baskınlarda gerçekleşen aramada 426 gram sentetik cannabionid maddesi enjekte edilmiş tütün, 1 gram metanfetamin, 83,45 gram sıvı sentetik cannabionid maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, E.B’yi gözaltına alındı. Jandarmada işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan E.B tutuklanarak cezaevine konuldu.

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