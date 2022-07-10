Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 72 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik Şubat ayında başlatılan fiziki ve teknik takip sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de destek verdiği son 6 ayda 83 adrese baskın yapıldı.

Aramalardan çok sayıda uyuşturucu madde ve silah çıktı

Polis ekipleri tarafından 83 adreste yapılan aramalarda 12 kilogram esrar maddesi, 3 kilogram metamfetamin maddesi, bin 282 sentetik ecza hapları, 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, 295 gram eroin. 258 kök kenevir bitkisi, 108 ecstasy hap ve 3 gram kokain ile 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 3 hassas terazi ve 71 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilenler muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu ticaretine 72 tutuklama

Polis tarafından adreslerde yapılan baskında 83 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 72'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis tarafından yapılan operasyonda ehliyetsiz olarak uyuşturucu kullandığı tespit edilen 17 araç sürücüsüne ise 225 bin 994 TL idari para cezası kesildi.

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