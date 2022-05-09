Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 136,6 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan G.D, S.İ. ve M.A.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanana 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.