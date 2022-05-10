Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 10 yıl hapis cezası

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep'ten Adıyaman'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından oluşturulan satış yapılacağı esnada suçüstü yakalanan E.B. ile A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaların ardından E.B. ile A.K., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.B. ile A.K'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.B. ile A.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.