Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine kent merkezi girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulamada K.T., yönetimindeki 02 ABZ 621 plakalı otomobil durduruldu. Jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada pet şişe içerisine gizlenmiş 1050 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya muhafaza altına alınırken, otomobil sürücüsü K.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.T., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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