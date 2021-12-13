Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı baskınlarda Y.A., M.F.İ. ve G.A., gözaltına alındı. Yapılan aramada 10.75 Gram Metamfetamin maddesi ve 13 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.İ. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.