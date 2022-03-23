Adıyaman'da uyuşturucu satıcılığına 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada çeşitli miktarda sentetik ecza hap ele geçirilirken M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan M.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.