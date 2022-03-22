Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 42 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik sürdürülen soruşturmada 15 günde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 33 farklı operasyonda 284,61 gr metamfetamin, 66,03 gram eroin, 7,96 gram sentetik kannabinoid, 3,46 gram esrar ve 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele ele geçirilirken 42 şüpheli gözaltına alındı. Polis tarafından ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 42 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.