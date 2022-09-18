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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu 50 gözaltı

Adıyaman’da, polis ekipleri tarafında uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

18 Eylül 2022 Pazar 01:07
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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu 50 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 gün boyunca il ve ilçeler yapılan operasyonda 57,87 gram esrar maddesi, 93,74 gram metamfetamin, 34 sentetik hap, 1,90 gram eroin, 0,38 gram afyon sakızı, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 50 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: PHA
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