Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5,49 gram esrar, 245,88 Gr Metamfetamin, 2 Adet Sentetik hap, 8,42 gram Kannabinoid , 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanırken 32 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıKaynak: PHA
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
22 Eylül 2022 Perşembe 15:20
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