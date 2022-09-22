Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5,49 gram esrar, 245,88 Gr Metamfetamin, 2 Adet Sentetik hap, 8,42 gram Kannabinoid , 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanırken 32 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı