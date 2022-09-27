Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Videolu Haber

Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyondaki aramalarda 23.23 gram Sentetik Kannabinoid, 4.17 gram esrarla karışık kenevir tohumu, 1.23 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi, 0.25 gram Metamfetamin, 4.37 gram toz esrar, 8 kök Hint Keneviri, 1 Adet Hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken M.T, M.N.E, ve F.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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