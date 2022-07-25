Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik Şubat ayında başlatılan fiziki ve teknik takip sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte 10 günde 19 adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda 408,49 gram esra maddesi, 40,96 gram metamfetamin, 729 sentetik ecza hap, 35 kök hint kenevir bitkisi, 1 uyuşturucu Kullanma aparatı ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.