Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerinde kent merkezinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 23.55 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan E.G. ve K.G. şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman’da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
17 Mart 2022 Perşembe 11:15
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