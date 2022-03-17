Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerinde kent merkezinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 23.55 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan E.G. ve K.G. şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.