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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde freni tutmayan traktör önce takla attı, sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:32
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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde freni tutmayan traktör önce takla attı, sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Belören beldesi Çilingir Kale Arkası mevkiinde meydana geldi. Traktör römorku üzerinde bağa üzüm kesmeye giden kişiler kaza yaptı. Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 02 HU 581 plakalı traktör rampa aşağı indiği sırada traktörün freni tutmayınca sürücü kontrolü kaybetti. Traktör önce yol kenarındaki kayaya çarpı, ardından takla atarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, sürücü ve aynı aileden Dilek, Irmak ve Behiye, çocuklar A.C. (8), M. (4), M.A. (6), D.G. (2) yaralandı. Ayşe Fatma Gündoğdu (51) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ahmet Can Gündoğdu, Behiye Gündoğdu daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
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