Adıyaman'da trafo yangını paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Alev aldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine AKEDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AKEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesilirken itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Trafoda çıkan yangında bölgenin elektrik akımı kesilirken, AKEDAŞ ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından bölgeye elektrik verilmeye başladı. Yangın kısa süreliğine paniğe neden olurken, maddi hasar meydana geldi.

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