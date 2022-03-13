Adıyaman'da trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde farklı bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarda 8 ticari taksi ve sürücüsü, 30 öğrenci servis aracı ve sürücüsü, 12 motosiklet ve sürücüsü, 148 diğer araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 208 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, hırsızlık şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük v Amirliklerimizin sorumluluk güzergâhlarında yapılan uygulamalarda; 18 Ticari taksi ve sürücüsü, 30 öğrenci servis aracı ve sürücüsü, 12 motosiklet ve sürücüsü, 148 diğer araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 208 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 2918 Sayılı KTK’nın, 36/3-a maddesinden (Sürücü Belgesi olmayan sürücü) 1 motosiklet sürücüsüne, diğer maddelerden 5 sürücüye ve tescil plakasına, toplamda 6 sürücüye ve tescil plakasına olmak üzere 8 bin 555 lira idari para cezası uygulanmıştır. Biri okul servisi, olmak üzere 3 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca araçlarda yolcu ve sürücü konumunda bulunan 443 şahıs sorgusu yapılmış, 1 şahsın hırsızlık suçundan aranması olması sebebiyle şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.