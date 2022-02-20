Adıyaman’da trafik denetimleri sıklaştırıldı - Videolu Haber

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte olası kazaların önüne geçebilmek amacı ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde oluşturdukları kontrol noktalarında araç sürücülerin ehliyet ve ruhsat bilgileri sorgulandı.

Durdurulan birçok araç ruhsatı ve sigorta bilgileri sorgulanırken, sürücüler alkol kontrolünden geçirilerek 100 araç sorgulanması yapıldı.

Yetkililer ise şunları söylediler:

"Havaların ısınmasıyla birlikte artan motosiklet sayıları ile sürücüler trafik kurallarına uymayarak hem kendi hemde karşısındaki vatandaşların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Buradan ailelere sesleniyoruz, çocuklarına motosiklet alırken kurallara uymaları konusunda öğütler vermelerini istiyoruz. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir, amacımız ceza kesmek değil, sadece olası kazaların önüne geçmektir"

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