Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside bulunan 3 kişinin üzerinde 101 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, taksideki H.Y., A.A. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da ticari taksiyle uyuşturucuya: 3 gözaltı
Adıyaman'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:23
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